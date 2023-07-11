«Большая рана»: появились подробности состояния юноши, на которого напали в Электростали

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 147 0

Состояние молодого человека, на которого напали из-за зеленых волос в Электростали, улучшается

«Большая рана»: появились подробности состояния юноши, на которого напали в Электростали

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

С 19-летнего парня сняли скальп из-за зеленых волос. Как он себя чувствует?

Юноша, на которого напали в подмосковной Электростали и частично оскальпировали из-за зеленых волос, поправляется и готовится к операции.

Как стало известно 5-tv.ru, медикам удалось нормализировать самочувствие 19-летнего молодого человека.

«Там либо зашивать будут, либо пересадка какая-то, пока не знаю. Большая рана на затылке. Завтра будет точно известно», — рассказали свидетели.

По словам очевидцев произошедшего инцидента, перед нападением неподалеку друг от друга отдыхали две компании людей. В какой-то момент возникла перепалка из-за цвета волос пострадавшего, после чего он оскорбил мужчину из другой компании. В ответ злоумышленник отрезал часть волос вместе со скальпом обидчика.

Одна из свидетельниц происшествия утверждает, что пострадавший был настолько пьян, что даже не почувствовал боли из-за ранения.

Между тем стало известно, что полицейские уже задержали одного из участников конфликта. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения. Правоохранители продолжают поиск его соучастника.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристку из Москвы унесло течением во время ливня в Абхазии.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

0:17
«Большая рана»: появились подробности состояния юноши, на которого напали в Электростали
0:06
«Запланировано очень много»: стоит ли ждать приостановленных концертов Дианы Гурцкая
23:52
Уже близко: в США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ
23:35
«Как вам такой прикид? — Пригожин полностью преобразился после громких заявлений
23:23
Зеленский проиграл: на Украине призвали к досрочным выборам президента
23:15
Удар по карману: почему в России подорожали поездки в такси

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Работаем!» — Роман Костомаров продолжает тренировки после выписки из больницы
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2