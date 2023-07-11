«Большая рана»: появились подробности состояния юноши, на которого напали в Электростали

С 19-летнего парня сняли скальп из-за зеленых волос. Как он себя чувствует?

Юноша, на которого напали в подмосковной Электростали и частично оскальпировали из-за зеленых волос, поправляется и готовится к операции.

Как стало известно 5-tv.ru, медикам удалось нормализировать самочувствие 19-летнего молодого человека.

«Там либо зашивать будут, либо пересадка какая-то, пока не знаю. Большая рана на затылке. Завтра будет точно известно», — рассказали свидетели.

По словам очевидцев произошедшего инцидента, перед нападением неподалеку друг от друга отдыхали две компании людей. В какой-то момент возникла перепалка из-за цвета волос пострадавшего, после чего он оскорбил мужчину из другой компании. В ответ злоумышленник отрезал часть волос вместе со скальпом обидчика.

Одна из свидетельниц происшествия утверждает, что пострадавший был настолько пьян, что даже не почувствовал боли из-за ранения.

Между тем стало известно, что полицейские уже задержали одного из участников конфликта. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения. Правоохранители продолжают поиск его соучастника.

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