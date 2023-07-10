Туристку из Москвы унесло течением во время ливня в Абхазии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 212 0

Спасатели уже ищут 50-летнюю женщину.

Туристку из Москвы унесло течением во время ливня в Абхазии

Фото: www.globallookpress.com / c40

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Российскую туристку в Абхазии унесло сильным течением реки во время ливня. Женщину ищут спасатели. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Алахадзы Гагрского района, где жительница Москвы отдыхала с супругом.

В посольстве России сообщили, что пропавшая россиянка — 1972 года рождения. По словам очевидцев, ее унесло разлившейся из-за дождей рекой. Посольство держит ситуацию на контроле и находится на постоянной связи с МЧС и Минтуризма Абхазии.

На южные регионы России обрушились мощные ливни с ураганом. Испорчен отпуск оказался и у туристов в Абхазии. Вода там подошла к самым домам, люди спасаются на верхних этажах зданий. На железной дороге перекрыто движение поездов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основательница петербургского детского театра «Лось и светлячок» Ирина Слюсарь погибла в Грузии, утонув в море.

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