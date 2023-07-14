Мать утопила 10-месячную дочку в реке в Ярославле на глазах у сына

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

На месте уже работают криминалисты.

Мать утопила 10-месячную дочку в реке в Ярославле на глазах у сына

Фото: Telegram / СУ СК России по Ярославской области / yaroslavlsledcom

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В Ярославле многодетная мать утопила в реке Которосль десятимесячную девочку. Об этом сообщает Следственный отдел по Кировскому району города.

Известны жуткие подробности происшествия. Оказывается, 35-летняя мать троих детей ушла гулять со старшим и младшим ребенком. Оставив семилетнего мальчика в стороне, она подошла к берегу реки с младшей девочкой. Впоследствии, в воде был обнаружен труп ребенка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по факту обнаружения тела десятимесячного ребенка в акватории реки Которосль в Кировском районе города Ярославля с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Сейчас мать задержана, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как житель Челябинска убил родную малолетнюю дочь и пытался покончить с собой.

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