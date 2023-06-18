Житель Челябинска убил родную малолетнюю дочь и пытался покончить с собой

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Алексей Панков
Алексей Панков 37 0

Что привело к трагедии? Можно ли было спасти ребенка?

Житель Челябинска убил родную малолетнюю дочь и пытался покончить с собой

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im

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В Челябинске нашли тело девочки 2014 года рождения со множеством ножевых ранений шеи. В совершении преступления следователи подозревают отца несчастной, сообщают РИА Новости.

После убийства дочери мужчина попытался покончить с собой. Однако это ему не удалось. В настоящий момент он находится в больнице в бессознательном состоянии. Было возбуждено дело по статье убийство. Отмечается, что в момент совершения преступления мать девочки находилась на работе.

«Уголовное дело расследуется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в СУСК.

Расследование уголовного дела было взято на контроль в надзорном органе. Причины такого поступка до сих пор неизвестны. По сообщениям очевидцев, спасателям пришлось вскрывать дверь вскрывать дверь болгаркой.

Никаких странностей в поведении мужчины замечено не было. Однако соседи сошлись на мнении, что подозреваемый был довольно нелюдимым.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое подростков зарезали ножом бездомную собаку. Все происходящее они снимали на камеру смартфона, а затем опубликовали жестокий ролик в сети.

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