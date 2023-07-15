На главреда RT Маргариту Симоньян готовилось покушение по заказу СБУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 127 0

ФСБ, СК и МВД предотвратили покушение украинских спецслужб на убийство Симоньян

На главреда RT Маргариту Симоньян готовилось покушение по заказу СБУ

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Речь идет о неонацистах из группировки «Параграф-882».

На главного редактора «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян украинскими боевиками готовилось покушение. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«Совместно с МВД и Следственным комитетом предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, речь идет о членах неонацистской группировки, которые пытались разведать некие данные по адресу проживания главреда RT. Также известно, что их смогли задержать в Москве и Рязянской области.

«У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники», — добавили в ФСБ.

Более того, покушение готовилось по заданию СБУ за полтора миллиона рублей.

Еще весной 2022 года ФСБ удалось задержать одного из подозреваемых в покушении на известных российских журналистов. Во время допроса мужчина рассказал, что готовилось покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. По поручению президента Владимира Путина СК РФ детально фиксирует подобные преступления и устанавливает всех украинских диверсантов, которых в дальнейшем ждет уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Симоньян сообщила о том, что на ее имя пришла посылка со взрывчаткой.

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