Симоньян сообщила о том, что на ее имя пришла посылка со взрывчаткой
Это уже не первый случай, когда жизнь российских журналистов оказывается под угрозой.
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что на рабочий адрес получила посылку со взрывчаткой.
«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается», — написала журналистка в Telegram-канале.
Впрочем, журналистка почти сразу же опровергла информацию о боеприпасе, сообщив, что ей пришла подозрительная «бандероль из Гонконга».
«Взрывного устройства там не оказалось. <…> Моя жизнь становится все увлекательнее», — написала она.
Еще весной 2022 года ФСБ удалось задержать одного из подозреваемых в покушении на известных российских журналистов. Во время допроса мужчина рассказал, что готовилось покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. По поручению президента Владимира Путина СК РФ детально фиксирует подобные преступления и устанавливает всех украинских диверсантов, которых в дальнейшем ждет уголовная ответственность.
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