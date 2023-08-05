Дико рычала и била, а он молчал: жуткое видео нападения матери из Приморья на спящего сына (18+)

Вся кровать в крови и дикие крики — трагедии удалось избежать чудом.

В Приморском крае, в городе Большой Камень, 4 августа, по не ясным пока причинам мать с разбитой бутылкой в руках напала на двухлетнего спящего малыша — своего сына. В распоряжении 5-tv.ru появились жуткие кадры момента ЧП.

5-tv.ru

На видео — чистая светлая кровать и на ней сладко спит маленький мальчик. Вдруг, ни с того ни с сего, на него с безумными воплями набрасывается женщина. Она дико кричит, рычит, матерится и бьет спящего малыша. Бьет с размаху, со всей силы, без разбору по всему телу. А мальчик молчит. Он только слабо пытается увернуться от убийственных ударов, но все тщетно.

Женщина продолжает бить. Возможно, малютка спросонья даже не понял, что произошло, потому и не произнес ни звука. Вся кровать залита кровью ребенка, тело в резаных ранах. Но мальчик жив.

5-tv.ru

Довести нападение на сына до страшного завершения женщина не смогла — в квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов. Мальчика спасли. Его мать была задержана и заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница приморья пыталась зарезать двухлетнего сына «розочкой» от бутылки