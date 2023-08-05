Жительница Приморья пыталась зарезать двухлетнего сына «розочкой» от бутылки

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В городе Большом Камне Приморского края 27-летняя женщина попыталась зарезать своего двухлетнего сына. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Находясь в квартире с ребенком, мать набросилась на его с осколком стеклянной бутылки, и нанесла малышу многочисленные резаные раны рук и спины. Довести свой преступный замысел до конца женщине помешали появившиеся сотрудники правоохранительных органов.

Подозреваемая была задержана и заключена под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как пьяная мать с детьми в салоне автомобиля устроила гонки с ГИБДД.