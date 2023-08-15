В Эквадоре вслед за кандидатом в президенты убит лидер оппозиционной партии

Неизвестный злоумышленник убил лидера эквадорского политического движения «Гражданская оборона» (Партия создана экс-президентом Рафаэлем Корреа. — Прим. ред.) Педро Брионеса. Это случилось в провинции Эсмеральдас, рядом с домом жертвы. Преступники ждали мужчину на пороге, а как только увидели, расстреляли. Об этом в соцсетях сообщили однопартийцы покойного.

Кандидат в президенты от этой партии Луиса Гонсалес заявила в личном блоге, что Эквадор переживает в данный момент «самую кровавую свою эпоху». Политик обвинила действующее правительство в ухудшении ситуации в сфере безопасности в Эквадоре. Также Гонсалес выразила соболезнования родственникам Брионеса.

«Мои объятия сочувствия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — написала она.

Убийство оппозиционного политика — не новое подобное явление, с которым Эквадор облетел мир. Всего неделю назад покушение было совершено на кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсио. Его застрелили на митинге в Кито 9 августа, в этот день от пуль пострадали девять человек. По делу задержаны шесть человек.

В связи с инцидентом президент Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении 60-дневнгго режима чрезвычайного положения на всей государственной территории страны. Выборы состоятся 20 августа.

Один из подозреваемых был задержан после перестрелки, как ранее писал 5-tv.ru, получил пулю. В пресс-службе местной прокуратуры заявили, что травмы оказались несовместимы с жизнью.