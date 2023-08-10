Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора скончался от ран

Мужчина скончался от огнестрельных ранений.

Правоохранительные органы города Кито, в Эквадоре, задержали подозреваемых в убийстве кандидата на пост президента страны Фернандо Вильявисенсио. Один из мужчин был тяжело ранен в перестрелке, и позднее медики диагностировали его смерть. Поиски третьего террориста продолжаются, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Эквадора.

«Подозреваемый, который был ранен в результате перестрелки с сотрудниками безопасности, был взят под стражу и доставлен в тяжелом состоянии в отделение прокуратуры в Кито», — говорится в ведомстве.

Чуть позже появилась информация о том, что врачи констатировали его смерть.

По данным источника, в результате теракта пострадали, как минимум, девять человек. Среди раненых: двое сотрудников правоохранительных органов, а также один кандидат в члены национальной ассамблеи.

Прежде сообщалось, что претендента в президенты Эквадора убили после предвыборного мероприятия. Его застрелили прямо во время митинга. Выборы в стране запланированы на 20 августа 2023 года. Согласно опросам, Вильявисенсио не был фаворитом в предвыборной гонке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что задержаны два подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора.