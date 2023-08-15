Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ненадлежащего оказания услуг Red Wings

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Сотни пассажиров авиакомпании не смогли вовремя вылететь из Турции и Египта, застряв в местных аэропортах на сутки.

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ненадлежащего оказания услуг Red Wings

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В Telegram-канале СК уточняется, что поручение дано руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу по факту материалов СМИ. Согласно им, с 12 по 14 августа россияне не могли вылететь из аэропортов нескольких стран. Пассажиры были вынуждены долго находиться в некомфортных условиях и ждать вылета рейсов.

В самой авиакомпании пояснили, что задержки рейсов Екатеринбург — Анталья и Анталья — Екатеринбург в указанный период произошли из-за технических неисправностей у двух самолетов. В качестве компенсации пассажирам рейсов предоставят сертификаты на бесплатный полет по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга сроком на один год.

Ранее в этот день сообщалось, что в Екатеринбург вернулась часть туристов авиакомпании Red Wings. Чтобы вывезти всех пассажиров, требуется помощь стороннего перевозчика.

В общей сложности задержаны более десятка рейсов, и большинство отдыхающих до сих пор так и не прилетели домой. Среди них — жители Казани и Москвы, отдыхавшие в Египте и Турции.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, авиакомпания Red Wings извинилась за задержки рейсов.

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