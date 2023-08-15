Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ненадлежащего оказания услуг Red Wings

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В Telegram-канале СК уточняется, что поручение дано руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу по факту материалов СМИ. Согласно им, с 12 по 14 августа россияне не могли вылететь из аэропортов нескольких стран. Пассажиры были вынуждены долго находиться в некомфортных условиях и ждать вылета рейсов.

В самой авиакомпании пояснили, что задержки рейсов Екатеринбург — Анталья и Анталья — Екатеринбург в указанный период произошли из-за технических неисправностей у двух самолетов. В качестве компенсации пассажирам рейсов предоставят сертификаты на бесплатный полет по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга сроком на один год.

Ранее в этот день сообщалось, что в Екатеринбург вернулась часть туристов авиакомпании Red Wings. Чтобы вывезти всех пассажиров, требуется помощь стороннего перевозчика.

В общей сложности задержаны более десятка рейсов, и большинство отдыхающих до сих пор так и не прилетели домой. Среди них — жители Казани и Москвы, отдыхавшие в Египте и Турции.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, авиакомпания Red Wings извинилась за задержки рейсов.