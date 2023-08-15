Оперативно не получится: Red Wings извинилась за задержки рейсов

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Авиакомпания Red Wings извинилась за задержки рейсов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg; 5-tv.ru

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Есть риск, что одни туристы не смогут вовремя улететь за границу, а другие — вернуться домой.

Клиентам компании Red Wings придется скорректировать свои планы на отпуск. Представители перевозчика признались, что после поломки самолетов не получится оперативно восстановить график полетов.

В итоге есть риск, что одни туристы не смогут вовремя улететь за границу, а другие — вернуться. Не получится и быстро починить лайнеры, так как есть дефицит запчастей.

Чтобы справиться с ситуацией, Red Wings пришлось обращаться к другим компаниям. И, в первую очередь, чтобы вернуть из Турции застрявших там россиян.

Напомним, сотни человек не смогли вовремя вылететь из Антальи. Некоторые отправились домой спустя сутки.

За другими пришлось высылать борт другого перевозчика — «ИКАРа». Сегодня самолет этой компании приземлился в аэропорту Кольцово.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристы застряли в Екатеринбурге в ожидании рейсов в Турцию.

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