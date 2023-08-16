Тайна, раскрытая слишком поздно: тело беременной женщины 30 лет пролежало в бочке

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Рита Миронова
Рита Миронова 43 0

В США тело беременной женщины 30 лет пролежало в бочке

Тайна, раскрытая слишком поздно: тело беременной женщины 30 лет пролежало в бочке

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Страшную находку обнаружили в подвале дома, который принадлежал порядочной и спокойной семье.

Каждый дом хранит в себе память тех, кто в нем жил. Но один такой дом в городке Иерихон, штат Нью-Йорк хранил не просто память, но и жуткие тайны своего хозяина. И длилось это на протяжении 30 лет.

Таинственная бочка

Последний владелец дома, проживший там девять лет, вдруг стал озабочен загадочной бочкой, которая стояла в подвале. Вместе с рабочими вытащил ее и, открыв, содрогнулся от ужаса.

В бочке вместе с химическим раствором и гранулированными шариками хранились мумифицированные останки неизвестной женщины. Запах был настолько тошнотворным, что находиться рядом с бочкой было невозможно.

Кто внутри?

Экспертиза установила насильственную смерть, а также восьмой месяц беременности. Расследованием загадочного дела прошлых лет занялась полиция. Но докопаться до истины было крайне тяжело — за истечением времени была проблема не только с установлением личности умершей, но и с допросом предыдущих хозяев дома.

По записям, найденным вместе с останками, полицейским удалось узнать имя жертвы. Ею оказалась молодая иммигрантка Рейна Анжелика Маррокин. В отделе регистрации иностранцев удалось узнать больше информации, в том числе о том, что в 1969 году Рейна бесследно исчезла.

Ответы на вопросы

Следователи нашли в записной книжке контакты некой Хлои, которая согласилась дать показания. По ее словам, Рейна закрутила роман с неким Говардом, который угрожал ей расправой. Любовники ждали ребенка, а женатому Говарду это было совсем не на руку.

Говард оказался первым владельцем злосчастного дома. Установить его новое место проживание не составило труда, однако при встрече мужчина отрицал свою причастность к исчезновению и смерти Рейны. Сотрудничать со следствием он отказался.

А на следующий день Говарда нашли на заднем сиденье автомобиля — он застрелился. Тест ДНК, взятый для экспертизы, доказал, что мужчина был отцом ребенка. Сомнений в том, кто так жестоко поступил с молодой девушкой, не осталось.

Ранее, писал 5-tv.ru, страшную находку обнаружили на берегу Финского залива.

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