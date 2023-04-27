Лысая и мертвая: страшную находку обнаружили на берегу Финского залива

Правоохранители пытаются установить личность неизвестной.

Загадочную смерть расследуют правоохранители Ленинградской области. Там, на берегу Финского залива, обнаружили труп лысой женины.

Как уточнил источник 5-tv.ru, сообщение о страшной находке в дежурную часть полиции поступило в четверг утром. Прибывшие на место оперативники следов насильственной смерти на теле не выявили. Однако внешность женщины оказалась слегка настораживающей из-за лысой прически. Одета неизвестная была по-спортивному: на ней были футболка, черная кофта и серые треники.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность женщины, а также выясняют обстоятельства ее смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о еще олной смерти под Санкт-Петергом, где нашли разодранное и обезглавленное тело пенсионера. Мужчину искали около года, считая без вести пропавшим.