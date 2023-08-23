Более 100 православных икон обнаружены в ЛНР, их хотели вывезти из страны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

ФСБ обнаружила в ЛНР более 100 православных икон

Фото, видео: Пресс-служба УФСБ России по ЛНР; 5-tv.ru

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Реликвии готовили к незаконному вывозу на территорию Украины.

В Луганской народной республике (ЛНР) обнаружили православные реликвии, которые украинские боевики планировали вывезти на территорию Незалежной. Об этом сообщили в УФСБ России по ЛНР.

Уточняется, что более 100 православных икон были найдены в одном из офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов, располагавшемся в северной части региона. На опубликованных ФСБ кадрах видно, что иконы были тщательно обернуты полиэтиленовой пленкой и упакованы в картонные коробки.

Правоохранители установили, что весной 2022 года представители украинских вооруженных формирований намеревались вывезти православные реликвии на Украину для последующей передачи частным лицам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининградской области сотрудники ФСБ пресекли попытку незаконного провоза через границу 250 килограммов янтаря стоимостью более пяти миллионов рублей.

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