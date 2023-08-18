ФСБ пресекла попытку провоза через границу около 250 кг янтаря
По данному факту были задержаны двое россиян.
Фото, видео: ЦОС ФСБ России
Силовики в Калининградской области пресекли попытку незаконного провоза через границу стратегически важного ресурса. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России.
Уточняется, что двое граждан пытались провезти около 250 килограммов янтаря стоимостью выше пяти миллионов рублей.
«В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 килограммов янтаря — сырца различных фракций», — говорится в сообщении.
В отношении фигурантов проводятся необходимые следственные мероприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла коррупционную схему на объектах ж/д транспорта под Белгородом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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