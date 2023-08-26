Российский самолет SJ-100 успешно завершил важный этап испытаний

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

Авиалайнер с успехом закончил один из тестов. Что дальше?

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Пресс-служба Госкорпорации «Ростех»; 5-tv.ru

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Образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100 успешно выполнил важные испытания. Авиалайнер благополучно выполнил пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетной полосы. Следующим этапом тестов суперджета станет его первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Ростех».

При подготовке к летным испытаниям пробежка является очень важным моментом. Такой тест позволяет членам экипажа отработать процедуру отрыва от земли, а также процесс экстренного и безопасного прерывания движения авиалайнера.

До этого SJ-100 с успехом завершил испытания по программе шимми. Это явление, которое появляется под действием поперечных сил со стороны земли на шину колеса. Если колебания будут расти, то пилоты могут потерять контроль над воздушным судном. А в худшем случае могут разрушиться стойки самолета. Для борьбы с этим явлением шасси авиалайнера оборудовали специальными демпферами. А для того, чтобы убедится в дееспособности устройств для гашения колебаний, проводятся испытания.

Известно, что SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Он создается по программе импортозамещения систем и дополнительных составляющих. Авиалайнер станет еще одной моделью самолетов Superjet.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первого гуманоидного робота-пилота создали в Южной Корее.

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Российский самолет SJ-100 успешно завершил важный этап испытаний

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