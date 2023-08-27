Кинопродюсер Палагаев ранен в перестрелке в доме под Москвой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 0

Известно, в результате происшествия погиб один человек.

Кинопродюсер Палагаев ранен в перестрелке в доме под Москвой

Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин

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Кинопродюсер Грант Палагаев был ранен в перестрелке в собственном доме под Москвой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, в результате инцидента погиб один человек, сам Палагаев получил ранение в предплечье и отказался от госпитализации. Перестрелка произошла накануне вечером в подмосковном СНТ «Тихая дубрава» недалеко от деревни Мамоново в Одинцовском районе.

В главном следственном управлении СК РФ подтвердили гибель мужчины, уточнив, что тело с огнестрельным ранением было обнаружено в доме, находящемся в СНТ «Тихая дубрава». На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Палагаев известен работой над фильмами «Тайный город» с Павлом Прилучным и «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деле голливудского актера Алека Болдуина, обвиняемого в убийстве оператора на съемках фильма Rust («Ржавчина»), появились новые подробности.

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