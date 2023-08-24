Новый этап: Алек Болдуин снова в суде по делу о смерти на съемках фильма «Ржавчина»
Суд отклонил ходатайство Болдуина в отзыве иска о пренебрежении безопасностью
Фото, видео: www.globallookpress.com / Santa Fe County Sheriff's Office; 5-tv.ru
Трагедия произошла почти два года назад.
Появились новые подробности в деле Алека Болдуина, которого обвиняют в убийстве оператора на съемках фильма Rust («Ржавчина»). Судья отклонил ходатайство американского актера, который пытался доказать свою невиновность.
Три человека из съемочной группы заявили, что Болдуин игнорировал меры безопасности и не посещал уроки по работе с оружием при подготовке к съемкам. Напомним, что в октябре 2021-го во время работы над фильмом произошла трагедия.
Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Позже актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок оружия, а выстрел произошел самопроизвольно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в деле выстрелившего в оператора Болдуина появились новые подробности.
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