Покусилась на святое: прихожанку, укравшую мощи святого Николая, задержали

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 21 0

Прихожанку, которая украла мощи святого Николая, задержали в Ленобласти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philippe Lissac; 5-tv.ru

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Подозреваемую в хищении части мощей Чудотворца задержали в Ленинградской области. Какие у женщины были мотивы?

Правоохранительные органы нашли и задержали женщину, которая похитила мощи святого Николая Чудотворца из храма в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк сайту 5-tv.ru.

«Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области. По предварительным данным, вчера в период с 12 до 16 часов неизвестная женщина <…> похитила мощевик со святыней», — заявила представитель ведомства.

Задержанной является 69-летняя жительница Санкт-Петербурга. Источник 5-tv.ru рассказал, что следователи проводят работу по домашнему адресу и изымают украденные из храма ценности. В скором времени подозреваемую доставят в полицейское отделение, а мощи святого Николая в храм

Ранее 5-tv.ru рассказал, что прихожанка пришла помолиться и украла из храма частицы мощей святого Николая.

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Покусилась на святое: прихожанку, укравшую мощи святого Николая, задержали

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