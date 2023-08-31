Прихожанин пришел помолиться и украл из храма частицы мощей святого Николая

Богохульное преступление произошло в Кировске Мурманской области. Как стало известно 5-tv.ru, прихожанин храма усекновения главы Иоанна Предтечи украл из божьего дома мощи святого Николая.

Неизвестный находился в храме. Мощи святого были там же. Они лежали в коробке на подставке. Прихожанин решил, что останки святого ему нужнее, и украл мощи Николая.

Сейчас устанавливается материальный ущерб и выясняется наличие видеонаблюдения в храме. По факту случившегося обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что уроженец Забайкалья ограбил храм в Подмосковье и уснул за алтарем из-за кагора. Именно напиток помешал вору скрыться с награбленным. 30-летний житель Забайкалья приехал в Московскую область на заработки. В итоге решил поднять денег весьма необычном способом.