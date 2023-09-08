В Амурске подростки избили инвалида: видео издевательств опубликовали в сети

Личности малолетних извергов устанавливаются.

Подростки напали на мужчину-инвалида в городе Амурск, об этом сообщает прокуратура Хабаровского края в Telegram-канале.

Жители одного из домов, просматривая подъездную камеру, обнаружили жуткие кадры: двое подростков пристали к мужчине с тростью, а потом и вовсе начали бить его ногами по голове, пинать, тушить о его тело сигареты. Чтобы нападавших побыстрее нашли, местные жители разместили видео в сети. На жуткие кадры обратили внимание правоохранительные органы.

Прокуратура проводит проверку, чтобы установить личности фигурантов дела, а также дать оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое мужчин напали на девушку из-за синих волос.