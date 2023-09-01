Двое мужчин напали на девушку под Свердловском из-за синих волос

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 20 0

Дело напавших на девушку из-за синих волос свердловчан отправили в суд

Двое мужчин напали на девушку под Свердловском из-за синих волос

Фото: www.globallookpress.com / Kozera

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Что известно об этом инциденте?

В суд передано дело двух жителей свердловского Каменска-Уральского, которые в начале августа избили 18-летнюю девушку из-за синих волос. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении двух ранее судимых мужчин 1991 и 1993 годов рождения, передает URA.RU. Их обвиняют по статьям УК «Угроза убийством» и «Хулиганство с применением насилия группой лиц».

По версии следствия, они в пьяном состоянии начали нецензурно оскорблять девушку около одного из местных фонтанов. Затем один из них окунул ее головой в воду, а другой бросил в лицо потерпевшей упаковку муки и ударил по голове.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве мужчина ударил девушку во время пробежки. По предварительным данным, обидчику не понравился ее внешний вид — та была в коротких шортах.

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Двое мужчин напали на девушку под Свердловском из-за синих волос

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