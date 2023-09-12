Тело мужчины с отрезанной головой нашли в парке на севере Москвы

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 58 0

Жуткую находку обнаружили рано утром вблизи Фестивальной улицы.

Тело мужчины с отрезанной головой нашли в парке на севере Москвы

Фото: 5-tv.ru

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В парковой зоне на севере Москвы было обнаружено тело мужчины с отчлененной головой. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Как рассказали в столичном Следственном комитете, обезглавленное мужское тело было найдено 12 сентября вблизи Фестивальной улицы, прямо на территории одного из парков.

Кроме того, у умершего зафиксированы колото-резаные раны на шее, голове и туловище. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета (СК) Москвы. Ход расследования находится на контроле столичной прокуратуры.

«В настоящее время следователи столичного СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что извращенец с мачете несколько часов издевался над 33-летней женщиной.

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