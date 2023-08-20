Срезал кожу по чуть-чуть: извращенец с мачете несколько часов издевался над 33-летней женщиной

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

Мужчина в возрасте 43 лет заманил к себе домой 32-летнюю подругу под предлогом распития спиртных напитков, однако романтического вечера не получилось. Извращенец достал мачете и несколько часов насильно удерживал женщину дома, пытая оружием. Об этом пишет сайт 78.ru.

Известно, что злоумышленник избивал женщину и нанес несколько ударов мачете по голове, даже отрезал кусок кожи от левой руки. Пострадавшая была госпитализирована, однако после оказания помощи врачи отпустили ее домой.

В петербургской полиции уточнили, что за помощью обратилась мать пострадавшей. Она сообщила правоохранителям адрес мужчины, где подозреваемого и задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за совершение покушения на убийство.

Как женщина сумела сбежать от мучителя — неизвестно. Другие детали и обстоятельства устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении сотрудницы кафе на Камчатке.