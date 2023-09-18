Экс-глава информтехнологий СФР Красноярского края обвинен в еще одной взятке

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

По версии следствия, мужчина получил взятку в размере 1,3 миллиона рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / krksledkom; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Красноярском крае набирает обороты громкое дело о коррупции. Бывшему начальнику управления информационных технологий СФР в регионе предъявили обвинение по еще одному эпизоду дела.

Как сообщает СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчину подозревают в получении крупной взятки. По данным следствия, обвиняемый и директор ООО «Лерком» договорились о том, что госконтракт в размере свыше пяти миллионов рублей по модернизации локально-вычислительной сети фонда будет предоставлен заинтересованной компании за «откат» в сумме 1,3 миллиона рублей.

По данным СК, после оплаты контракта начальник управления информационных технологий получил от директора ООО «Лерком» взятку в сумме 1,3 миллиона рублей за содействие в заключении государственного контракта.

Экс-главе СФР предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что московская бизнесвумен «попала на деньги» в попытке сделать из мужа второго Баскова.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Цифровая Турция: Эрдоган предложил Маску построить в стране завод Tesla
9:41
Трагедия на пустом месте: в штате Невада разбились два самолета
9:24
«Лучшее место для свиданий — спальня»: какую девушку себе ищет Стас Пьеха
9:16
«Темпы незначительные»: Зеленский признал провал контрнаступления
9:05
Экс-глава информтехнологий СФР Красноярского края обвинен в еще одной взятке
8:58
Зеленский исключил разрешение конфликта на Украине путем передачи территорий

Сейчас читают

В зоне СВО погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
Не теряйте проценты: названы самые распространенные ошибки при накоплении денег
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2