Экс-глава информтехнологий СФР Красноярского края обвинен в еще одной взятке

В Красноярском крае набирает обороты громкое дело о коррупции. Бывшему начальнику управления информационных технологий СФР в регионе предъявили обвинение по еще одному эпизоду дела.

Как сообщает СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчину подозревают в получении крупной взятки. По данным следствия, обвиняемый и директор ООО «Лерком» договорились о том, что госконтракт в размере свыше пяти миллионов рублей по модернизации локально-вычислительной сети фонда будет предоставлен заинтересованной компании за «откат» в сумме 1,3 миллиона рублей.

По данным СК, после оплаты контракта начальник управления информационных технологий получил от директора ООО «Лерком» взятку в сумме 1,3 миллиона рублей за содействие в заключении государственного контракта.

Экс-главе СФР предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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