Московская бизнесвумен «попала на деньги» в попытке сделать из мужа второго Баскова

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 40 0

Москвичка дала деньги на раскрутку мужа в качестве певца и потеряла их

Московская бизнесвумен «попала на деньги» в попытке сделать из мужа второго Баскова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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Ошибка обошлась предпринимательнице от Бога в десятки тысяч рублей.

История, достойная съемок фильма, произошла с бизнесвумен в Можайском районе Москвы. 37-летняя предпринимательница нашла отличный способ подзаработать на собственном супруге, но потерпела фиаско.

Как сообщает 5-tv.ru собственный источник, гендиректор предприятия по производству болтов, шайб и гаек захотела «вкрутить» на Олимп отечественного шоу-бизнеса новую звезду — своего мужа-адвоката. Специально для этого женщина даже выделила на продвижение благоверного 40 тысяч рублей. Эти деньги будущий Басков должен был заплатить пиарщице, чтобы его треки крутили на радио.

Каково же было удивление предпринимательницы, когда бизнес-план потерпел крах. Треки, посвященные лювби и одиночеству, в списках чартов так и не появились, а пиарщица и вовсе заявила, что синглы никогда не купит ни одна уважающая себя радиостанция. Возвращать деньги предприимчивому семейству хитрая подчиненная отказалась.

Теперь в обстоятельствах дела предстоит разобраться следователям. Если вина пиарщицы будет доказана, ей грозит уголовная статья и срок.

Ранее 5-tv.ru писал, как фальшивый турагент из Казани оставил без денег десяток инвалидов.

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