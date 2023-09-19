В Москве основатели «Мани Фанни» получили годы колонии за мошенничество

От чего точно не спасет электронная подпись, так этого от вложений в финансовые пирамиды. В Москве сегодня вынесли громкий приговор руководству компании «Мани Фанни онлайн». Клиенты добровольно несли туда деньги, и ущерб теперь оценивается в сотни миллионов рублей. Вернут ли их — большой вопрос. Даже при том, что справедливость восторжествовала, и мошенников строго накажут. 143 преступных эпизода, два с половиной года следствия. Чем все закончилось — расскажет корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

На финальное заседание по своему делу один из основателей финансовой пирамиды, Александр Шустов, пришел в футболке с надписью «Море Мани». Видимо, напоследок решил цинично посмеяться над теми, кого оставил без денег. Но на этом шутки закончились: бывшему владельцу крупной микрофинансовой организации и его партнеру Павлу Лосеву зачитали приговор.

Когда «Мани Фанни» только начинала свою работу, вкладчикам обещали золотые горы и легкий заработок. Каждый из них, как говорили организаторы, ежегодно должен был получать порядка 20% прибыли.

«Это микрокредитная компания, которая действительно брала у нас деньги, должна была инвестировать их кому-то под другой процент, и эти деньги должны были быть возвращены», — рассказала одна из пострадавших Татьяна Матвейчук.

С 2012 года схема работала исправно. Никаких сомнений у вкладчиков не было: компания находилась под надзором регулятора и входила в топ-15 среди микрофинансовых организаций. Но в 2019-м все внезапно стало рушиться.

«Самое первое вложение было на том минимальном уровне, который возможен, — 1,5 миллиона рублей. Потом в течение полутора лет мы довносили небольшими суммами, и к моменту, когда компания была исключена из реестра, у нас здесь уже оказалось замешано три миллиона», — объяснила другая пострадавшая, Алина.

Офисы закрыли, а вкладчики остались без денег. Копилка разбилась. Вместо монет там оказались только многомиллионные долги.

Вместо экономистов руководство потратилось на профессиональных актеров, которые снимались в рекламных роликах. Директор Александр Шустов до последнего пытался убедить инвесторов том, что финансовые трудности у «Мани Фанни» можно решить. Оказалось, попросту тянул время. И, похоже, делал ставку на собственный опыт публичных выступлений.

Компания лопнула как мыльный пузырь. Больше 200 вкладчиков остались ни с чем. Ущерб — сотни миллионов рублей. Люди устали ждать и начали штурмовать офис, но на месте обнаружили только менеджеров, которые так и не смогли ответить на вопрос о местонахождении своего руководства.

На протяжении полугода директор «Мани Фанни» скрывался от вкладчиков и писал посты в соцсетях. Заявлял, что рассчитается с долгами, но сам в это время продолжал развлекаться на деньги обманутых инвесторов. Турне бизнесмена по барам и караоке прервали сотрудники полиции. Они возбудили в отношении коммерсантов уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас имущество владельцев «Мани Фанни» под арестом, а компания — банкрот. Отбывать наказание Шустов и Лосев будут в колонии: им назначили десять и девять лет лишения свободы. Но самое главное — они обязаны будут возместить инвесторам ущерб. Для этого у них арестуют имущество, которое они не успели прогулять.