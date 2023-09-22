МВД России объявило в розыск украинских генералов Николюка и Драпатого

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 53 0

Ранее им заочно предъявили обвинения за события, произошедшие в 2017 и 2019 годах на территории Донбасса. Что они сделали?

МВД России объявило в розыск украинских генералов Николюка и Драпатого

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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В России в розыск объявлены украинские генералы Михаил Драпатый и Виктор Николюк. Информация появилась в базе данных МВД РФ.

Так, генералам ранее заочно предъявили обвинения за события, произошедшие в 2017 и 2019 годах. По версии следствия, Николюк и Драпатый командовали операцией, в ходе которой украинские войска более 70 раз обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР. В результате атаки тогда погибли и получили ранения 154 мирных жителя.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточках разыскиваемых.

По какой именно статье УК РФ ведется розыск не уточняется. Известно, что Михаил Драпатый возглавлял оперативную группировку войск «Херсон», а Виктор Николюк командовал группировкой «Север».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД России объявило в розыск мэра Днепра Бориса Филатова.

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