МВД России объявило в розыск мэра Днепра Бориса Филатова

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 44 0

В отношении него прежде было возбуждено уголовное дело.

МВД России объявило в розыск мэра Днепра Бориса Филатова

Фото: Днепропетровская городская рада

Читайте нас в: Дзен Новости

В России в розыск объявлен мэр Днепра Борис Филатов. Данная информация следует из базы данных МВД.

«Филатов Борис Альбертович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в реестре.

Известно, что прежде в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к геноциду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Следственном комитете установили — атаки дронов на аэродромы Дягилево и Шайковка в прошлом году организовал полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Бурденюк.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:26
«Запад в бешенстве»: зачем Ким Чен Ын на самом деле едет в Россию
17:16
«Большой энтузиазм»: в США увидели предпосылки нового переворота на Украине
17:14
Полиция в Новосибирске задержала трех подозреваемых в серии диверсий на ж/д
17:11
Пушилин: ВСУ задействовали танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери
17:03
Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма
17:02
Глава Хабаровского края призвал решить вопрос с мостом на Сахалин

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России