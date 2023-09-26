Не первый случай: подробности по делу о стрельбе в Красногорске

|
Рита Миронова
Рита Миронова 3 0

Подозреваемый по делу о стрельбе в Красногорске ранее был судим

Не первый случай: подробности по делу о стрельбе в Красногорске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Подозреваемый в конфликте уже задержан. Что о нем известно?

Сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого по делу о стрельбе в Красногорске. Как пишет Mash, у подозреваемого нашли карабин и пустую кобуру от травматического пистолета.

Известно, что 48-летний мужчина ранее был судим. Год назад он поссорился с охранником в больнице и начал угрожать пистолетом. Однако тогда вопрос удалось решить миром и компенсацией в 30 тысяч рублей.

Помимо него, в отдел доставили еще четырех участников конфликта. Все они подозреваются в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело.

Днем ранее, 25 сентября, неизвестный открыл огонь по людям в Красногорске. Между двумя группами граждан произошел конфликт, в результате которого один из мужчин несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия.

Ранения получили три человека, их оперативно доставили в больницу. Одного из подозреваемых удалось задержать сразу на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лихач без номеров устроил погоню со стрельбой в центре Ярославля.

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
Мужчинам на заметку: какие точки на половом члене влияют на эрекцию?
17:02
«Полный беспредел»: из-за чего похороны Вячеслава Гришечкина обернулись скандалом
16:56
За старое: суд вынес новое предупреждение игроку «Что? Где? Когда?» Аскерову*
16:46
Не первый случай: подробности по делу о стрельбе в Красногорске
16:40
Скорость и маневренность: Киев мечтает получить аналог российских ракет «Калибр»
16:34
«Миллионы за мнимую угрозу»: Финляндия начинает прозревать по поводу членства в НАТО?

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2