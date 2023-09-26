Не первый случай: подробности по делу о стрельбе в Красногорске

Подозреваемый в конфликте уже задержан. Что о нем известно?

Сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого по делу о стрельбе в Красногорске. Как пишет Mash, у подозреваемого нашли карабин и пустую кобуру от травматического пистолета.

Известно, что 48-летний мужчина ранее был судим. Год назад он поссорился с охранником в больнице и начал угрожать пистолетом. Однако тогда вопрос удалось решить миром и компенсацией в 30 тысяч рублей.

Помимо него, в отдел доставили еще четырех участников конфликта. Все они подозреваются в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело.

Днем ранее, 25 сентября, неизвестный открыл огонь по людям в Красногорске. Между двумя группами граждан произошел конфликт, в результате которого один из мужчин несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия.

Ранения получили три человека, их оперативно доставили в больницу. Одного из подозреваемых удалось задержать сразу на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лихач без номеров устроил погоню со стрельбой в центре Ярославля.