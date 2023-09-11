Лихач без номеров устроил погоню со стрельбой в центре Ярославля

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Водитель устроил погоню со стрельбой в центре Ярославля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer; 5-tv.ru

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Лишь выстрелы по колесам помогли остановить гонщика.

В центре Ярославля пьяный лихач устроил гонки с полицейскими. Внимание сотрудников ДПС привлек подозрительный автомобиль — он был без номеров и с полностью тонированными стеклами.

Водитель отказался предъявить права и попытался скрыться. Во время погони нарушитель сбил сотрудника ДПС, который пытался на ходу открыть дверь автомобиля.

Когда у него не получилось, другие инспекторы открыли огонь по колесам машины. Только после этого лихача удалось остановить.

За рулем оказался 22-летний житель Ярославля. Помимо целого списка административных протоколов, ему теперь грозит и уголовное наказание за покушение на жизнь полицейского.

Ранее 5-tv.ru писал, что авто врезалось в инспектора ГИБДД в центре Казани.

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