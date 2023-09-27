В Дагестане застрелили полицейского

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

В селе Леваши произошла перестрелка. Всего, по последним данным, погибли два человека, еще несколько ранены.

В Дагестане застрелили полицейского

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Двое человек, в числе которых сотрудник полиции, погибли в перестрелке в дагестанском селе Леваши. Все произошло вечером на окраине населенного пункта.

Как отмечает Telegram-канал Mash, еще несколько человек получили ранения.

По данным МВД по Дагестану, личность одного из стрелявших предварительно установлена. Им является 26-летний житель, его сейчас разыскивают правоохранительные органы.

«Участники инцидента скрылись на четырех автомобилях: Lexus серебристого цвета без номеров, Lada Vesta черного цвета без номеров, Toyota RAV4 серебристого цвета без номеров, а также Toyota 200», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты Следственного комитета по республике работают на месте происшествия. По предварительным данным, погибший полицейский пытался примирить конфликтующих молодых людей, передает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям.

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