В Дагестане застрелили полицейского

Двое человек, в числе которых сотрудник полиции, погибли в перестрелке в дагестанском селе Леваши. Все произошло вечером на окраине населенного пункта.

Как отмечает Telegram-канал Mash, еще несколько человек получили ранения.

По данным МВД по Дагестану, личность одного из стрелявших предварительно установлена. Им является 26-летний житель, его сейчас разыскивают правоохранительные органы.

«Участники инцидента скрылись на четырех автомобилях: Lexus серебристого цвета без номеров, Lada Vesta черного цвета без номеров, Toyota RAV4 серебристого цвета без номеров, а также Toyota 200», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты Следственного комитета по республике работают на месте происшествия. По предварительным данным, погибший полицейский пытался примирить конфликтующих молодых людей, передает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям.