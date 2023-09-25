В Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям

|
Полина Долгова
Полина Долгова 20 0

По последним данным, три человека ранены.

В Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

В Красногорске неизвестный открыл огонь по людям. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали злоумышленника, сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть обратились жители микрорайона Опалиха. Они заявили, что слышали звуки, похожие на выстрелы. Сотрудники полиции установили, что между двумя группами граждан произошел конфликт, в результате которого один из мужчин несколько раз выстрелил. Затем скрылся с места происшествия.

Ранения получили три человека, их оперативно доставили в больницу.

Полицейские задержали одного из участников конфликта, им оказался уроженец Ростовской области 1978 года рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир летевшего из Петербурга самолета скончался после потасовки на борту.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:09
В Петербурге мужчина напал с ножом на инспектора ГИБДД
23:58
Берлин признал передачу Киеву неработающей и устаревшей военной техники
23:48
Пятеро подростков ушли в тайгу за орехами и пропали в Хакасии
23:43
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Курской областью
23:38
На Украине сообщили о взрывах в Николаеве
23:27
В Красногорске мужчина открыл стрельбу по людям

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Это целенаправленно»: блогер Бадалян раскрыл подробности своего задержания в Армении
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России