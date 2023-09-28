Преступление без наказания: самые громкие нераскрытые убийства в истории России

В России до сих пор есть нераскрытые громкие убийства, которые потрясли в свое время всю страну. Одни из самых резонансных случаев вспомнил 5-tv.ru.

Владислав Листьев

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Генеральный директор телеканала «ОРТ» Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. На момент гибели ему было 38 лет.

По факту было возбуждено уголовное дело и сформирован оперативный штаб. Интересно, что пока шло расследование, в совершении преступления признались десятки человек, но проверки их причастности так и не доказали. При этом 3 апреля 2009 года ход дела был приостановлен, правда, позже его возобновили, но только на несколько лет.

Существенных результатов расследование так и не принесло. По одной из версий, убийцы сразу скрылись в другой стране.

Виктория Теслюк

Дочь топ-менеджера одной из крупнейших нефтяных компаний России Виктория Теслюк была похищена 26 марта 2011 года в Московской области. Правоохранители считали, что ее украли ради выкупа, однако с родными так никто и не связался.

Тело 16-летней девушки нашли спустя месяц после исчезновения в Талдомском районе. По воспоминаниям очевидцев, она была сильно избита.

Родители отказывались верить в случившееся, даже была проведена экспертиза ДНК — она подтвердила самое страшное. Одной из версий следствия была причастность к убийству мужчины, который находился с Викторией в близких отношениях.

Однако доказательств тому, равно как и самого подозреваемого, не нашли. До сих пор неясно, кто лишил жизни молодую девушку.

Игорь Тальков

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Убийство певца и композитора, любимца миллионов Игоря Талькова выбивается из общего ряда нераскрытых дел. У следствия есть имена сразу нескольких подозреваемых, которые находились на момент трагедии рядом с артистом.

Тем не менее, наказания до сих пор никто не понес. Артист был застрелен 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во время концерта.

Считается, что убийство произошло в ходе потасовки за кулисами из-за очередности выступлений Талькова и Азизы. Роковой выстрел был произведен из оружия супруга артистки Игоря Малахова.

Правда, кто именно держал в руках пистолет, определить не могли многие годы. Спустя 30 лет дело сдвинулось с мертвой точки.

Появился основной подозреваемый — концертный директор Валерий Шляфман. Более того, петербургский суд поставил арестовать его зимой 2022 года — однако он живет в Израиле.

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