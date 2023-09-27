«Прямиком из ада»: маньяки, которые оставили кровавый след в истории СССР

Они держали в страхе ни в чем не повинных людей. Чтобы поймать преступников, силовикам приходилось рисковать своими жизнями.

Советская криминалистика с самого начала ее существования может похвастаться громкими расследованиями преступлений, от которых кровь стынет в жилах. 5-tv.ru вспомнил о трех серийных убийцах, которые вписали свои имена в историю СССР буквально кровью.

Шаболовский душегуб

Первым серийным убийцей СССР считается Василий Комаров. За свои зверства его назвали Шаболовским душегубом. По разным данным, его жертвами стали от 29 до 33 человек. Комаров родился в Витебской губернии в 1877 году в семье алкоголиков, и сам начал употреблять спиртное с 15 лет. Убивать начал в 1921 году, когда переехал в Москву. Все его жертвы — мужчины, которые пытались у него что-то купить. Комаров спаивал их и забивал молотком, а тела прятал в мешки и сбрасывал в Москву-реку, а иногда закапывал или прятал в заброшенных домах. О его преступлениях узнали только через два года, когда кто-то из горожан случайно наткнулся на тело.

Корреспондентом по делу Комарова работал Михаил Булгаков.

«Так забивают скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя», — писал Булгаков в «Комаровском деле».

Комарова арестовали в доме его знакомой, когда он был занят написанием мемуаров о своих убийствах. Его признали вменяемым и расстреляли в 1923 году. Примечательно, что москвичей настолько потрясло громкое дело, что на протяжении нескольких лет после обнародования подробностей дела всех преступников они называли «Комаровыми».

Убийца с топором

Филипп Тюрин, которого называли последователем персонажа Достоевского Радиона Раскольникова, орудовал во второй половине 1940-х. Великая Отечественная война закончилась, и потрепанный, но несломленный Ленинград начинал оживать. Тогда в городе и начали пропадать люди.

Тюрин Родился в 1910 году. Во время ВОВ принимал участие в боях. После ранения приехал в город, стал работать извозчиком. Например, возил людей со Смоленского и Предтеченского рынков, где одновременно выслеживал жертв — прилично одетых прохожих, которые имели при себе деньги. Убийца предлагал им продать или выменять картошку на какие-нибудь вещи, приглашал домой, где и расправлялся с особой жестокостью: забивал топором, а изуродованные тела топил или закапывал. Все ценные вещи, а порой и добротную одежду и прочие мелочи быта, Тюрин оставлял себе. На счету маньяка 29 жертв, но найти и доказать смогли только 14. Его расстреляли в 1947 году.

Казанский людоед

Невозможно без содрогания вспоминать историю Алексея Суклетина, который убивал женщин, а после употреблял человеческое мясо в пищу. Среди его жертв были школьницы.

Суклетин родился в 1943 году в Казани. Свое первое преступление совершил в 16 лет: напал на девушку и попытался ее изнасиловать, но был задержан прохожими. После трудовой колонии на свободе пробыл недолго: за разбойное нападение на пенсионерку его посадили уже на строгий режим. Спустя 12 лет преступник вновь вышел и завел отношения с Мадиной Шакировой. В итоге женщина стала его сообщницей в зверских убийствах.

Пара приглашала к себе девушек, а после расправлялась с ними, расчленяла и употребляла в пищу, а иногда перерезали горло и пили еще теплую кровь. Самой младшей жертвой каннибалов стала 11-летняя Валя Еликова. По одной из версий, сожительница пыталась спасти ребенка, но сама была жестоко избита и вскоре покинула Суклетина. Однако о преступлениях никому не рассказала.

Людоеда задержали фактически случайно. Незадолго до ареста он изменил своим привычкам и напал на собутыльника, но тот успел сбежать и сообщить правоохранителям. Когда милиционеры пришли в дом к Суклетину, почувствовали трупный запах. Часть жертв закапывал под водонапорной башней или на заднем дворе, где во время следствия обнаружили человеческие кости. До сих пор неизвестно, сколько жизней забрал маньяк, но точно более 20 человек. Казнен через расстрел в 1087 году.

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