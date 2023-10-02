Повар ресторана в Москве разбил женщине голову тарелкой. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из заведений на проспекте Мира.

О произошедшем пострадавшая сообщила в полицию, как только вышла из больницы. За врачебной помощью она обратилась с раной затылка и разбитым коленом.

Ссора с работником ресторана переросла в рукоприкладство внезапно. Как рассказал источник, повар сначала ударил посетительницу ногой в колено, после чего запустил в ее голову тарелкой.

В полиции также поделились подробностями произошедшего. Оказалось, что женщина нарушала режим работы ресторана. В связи с этим правоохранители выписали ей протокол об административном правонарушении. Точная причина конфликта не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении сотрудницы кафе на Камчатке.