Что произошло между работником и посетительницей заведения?
Фото: www.globallookpress.com / kati
Повар ресторана в Москве разбил женщине голову тарелкой. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из заведений на проспекте Мира.
О произошедшем пострадавшая сообщила в полицию, как только вышла из больницы. За врачебной помощью она обратилась с раной затылка и разбитым коленом.
Ссора с работником ресторана переросла в рукоприкладство внезапно. Как рассказал источник, повар сначала ударил посетительницу ногой в колено, после чего запустил в ее голову тарелкой.
В полиции также поделились подробностями произошедшего. Оказалось, что женщина нарушала режим работы ресторана. В связи с этим правоохранители выписали ей протокол об административном правонарушении. Точная причина конфликта не сообщается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении сотрудницы кафе на Камчатке.
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