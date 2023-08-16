Полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении сотрудницы кафе на Камчатке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 76 0

Видео инцидента ранее попало в социальные сети и вызвало резонанс.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Telegram / МВД МЕДИА / mediamvd; 5-tv.ru

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Сотрудники полиции на Камчатке в ходе розыскных мероприятий задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины в поселке Сокоч Елизовского района. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края», — уточнила она.

В социальных сетях ранее начали распространяться шокирующие кадры с камеры видеонаблюдения, установленной на кухне местного кафе. На записи женщина заходит в помещение, а следом за ней — мужчина. У действующих лиц происходит словесная перепалка, которая стремительно перерастает в драку. Мужчина валит женщину на пол, начинает бить ногами и хватается за нож. В конфликт пытались вмешаться другая женщина и двое мужчин, однако они не сумели успокоить злоумышленника.

Местные СМИ сообщали, что участниками потасовки стали сотрудники кафе — официантка и повар. Правоохранители данную информацию не подтвердили, но и опровергать тоже не стали.

Сама пострадавшая была госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами головы. Она продолжает находиться под наблюдением врачей.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Урала заманил девятилетнюю девочку пультом от телевизора в квартиру и удерживал ее.

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