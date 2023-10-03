Мэра Тулуна допрашивают по делу об обмане с жильем для пострадавших от паводка

Эфирная новость 33 0

Официально градоначальник никак не проходит по уголовному делу, но у следствия к нему масса вопросов.

Фото, видео: Антон Новодережкин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Паводок в Иркутской области

В Иркутске сейчас допрашивают мэра Тулуна — города, который стал известен на всю страну из-за наводнения. Разбираться с последствиями дважды приезжал лично Владимир Путин. И вот теперь следователи выясняют, что с жильем для тех, кто еще в 2019-м потерял все.

Есть подозрения, что градоначальник Юрий Карих распределял земельные участки и квартиры по своему усмотрению, не обделяя близких родственников. В уголовном деле есть эпизоды, связанные не только с паводками, но и с программой расселения из аварийного и ветхого жилья. Пока никакого статуса у мэра в этом деле нет, но у него уже прошли обыски.

Тема:
Паводок в Иркутской области
16 авг
Глава Иркутской области отчитался Путину о восстановлении региона после паводка
1 авг
Мост обрушился из-за паводка в Амурской области
27 июл
Мишустин поручил ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке
26 июл
В Забайкалье открыто движение поездов по Транссибу после мощных паводков
31 мая
Несколько регионов РФ уходят под воду из-за проливных дождей
21 апр
Десант из отрядов «Молодежки ОНФ» прибыл на помощь пострадавшим от паводков
11 апр
Ненасытные реки выходят из берегов: из-за буйства стихии подтоплены 34 региона России
7 апр
Атака стихии: Приамурье и Урал накрыла волна сильнейших паводков
5 апр
Паводки угрожают сразу нескольким населенным пунктам России
13 сент
Путин подвел итоги ликвидации последствий паводка в Иркутской области — видео
+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
98.48
1.07 103.87
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
Успел наломать дров: тайные фаворитки Вудса, о которых принято молчать
4:58
«Я его визуализировала»: Ольга Бузова рассказала, каким будет ее будущий муж
4:40
Кровавый культ: ТОП-10 фильмов про маньяков и серийных убийц
4:35
Польза со вкусом: как не ошибиться с выбором кабачковой икры
4:28
Пренебрегли нормами безопасности: почему туристы в Карелии попала в смертельную ловушку
4:12
Переобулись: европейские бренды одежды начали возвращаться в Россию

Сейчас читают

В умершей в доме престарелых одинокой старушке узнали актрису Светлану Немоляеву
Российские бойцы уничтожили бронетранспортер «Страйкер» ВСУ дроном «Ланцет»
Что случилось с 82-летней бабушкой из "Елок" Галиной Стахановой
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2