Мэра Тулуна допрашивают по делу об обмане с жильем для пострадавших от паводка
Официально градоначальник никак не проходит по уголовному делу, но у следствия к нему масса вопросов.
Фото, видео: Антон Новодережкин / ТАСС; 5-tv.ru
В Иркутске сейчас допрашивают мэра Тулуна — города, который стал известен на всю страну из-за наводнения. Разбираться с последствиями дважды приезжал лично Владимир Путин. И вот теперь следователи выясняют, что с жильем для тех, кто еще в 2019-м потерял все.
Есть подозрения, что градоначальник Юрий Карих распределял земельные участки и квартиры по своему усмотрению, не обделяя близких родственников. В уголовном деле есть эпизоды, связанные не только с паводками, но и с программой расселения из аварийного и ветхого жилья. Пока никакого статуса у мэра в этом деле нет, но у него уже прошли обыски.
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