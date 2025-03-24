Вода прибывает: паводковая ситуация обострилась в нескольких регионах России
Паводковая ситуация обострилась в Иркутской области и Башкирии
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Больше всего подтоплений зафиксировано в Иркутской области.
В Иркутской области обостряется паводковая ситуация, введен режим ЧС. Подтоплены десятки домов и сотни приусадебных участков. В одном из сел, по словам жителей, вода прибывает ежеминутно.
Опасная ситуация остается и в Башкирии. Там помощь спасателей потребовалась не только людям, но и животным. Домашних питомцев вывозили на лодках. А тех, кто покрупнее, выводили своими силами.
В Красноярском крае одна из деревень ушла под воду. А в Приморье, чтобы избежать заторов, на реках взрывают лед.
- 20 мар
- Обстановка сложная: весенний паводок затронул 11 регионов России
- 19 мар
- В Минусинске из-за прорыва дамбы эвакуировано 22 человека
- 18 мар
- В Челябинской области и Башкирии аварийные службы борются с наводнениями
- 18 мар
- Патрушев рассказал о мерах по предотвращению природных пожаров и паводков
- 4 мар
- Власти Оренбургской области не успевают подготовиться к сезону подтоплений
- 12 февр
- МЧС: пострадавшие от паводков получили помощь в полном объеме
- 12 февр
- Большая вода близко: ряд российских регионов готовится к паводкам
- 23 янв
- «Что там реально происходит»: Путин поручил проверить работу главы Оренбуржья по борьбе с паводками
- 8 авг
- Спят на чердаках, передвигаются на лодках: как жители Дальнереченска спасаются от паводков
- 6 авг
- Паводки в Бурятии: местные жители возводят дамбы, чтобы спасти свои дома
47%
0.24 91.43
-1.03
Нашли ошибку?