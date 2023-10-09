Жуткий обед: в Ленинградской области мужчина расчленил гостя и сварил из него суп

Пьяные посиделки друзей завершились страшным преступлением. Что же произошло?

Воскресным утром в службу 112 поступил звонок. Мужской голос в трубке сообщил, что его брат в своей квартире расчленяет тело человека. Он пояснил полицейским, что застал своего родственника за приготовлением обеда — тот варил бульон из картошки и фрагментов человеческого тела.

Оперативно прибывшие по адресу правоохранители обнаружили в квартире безработного 54-летнего мужчину, его доставили в отделение полиции. С места происшествия также изъяли два ножа. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что в субботу вечером в гости к хозяину квартиры пришел его такой же безработный друг. Посиделки приятелей за бутылочкой спиртного переросли в ссору. Хозяин квартиры схватил нож и несколько раз ударил своего гостя. Что именно стало причиной кровавой развязки субботнего вечера — остается загадкой.

Что известно о подозреваемом в убийстве и расчленении знакомого

Выяснилось, что подозреваемый в убийстве и расчленении приятеля мужчина — инструктор и КМС (кандидат в мастера спорта) по горным лыжам. Коллеги отзываются о нем, как о спокойном, участливом, думающем человеке. Взаимоотношения с коллективом у подозреваемого в каннибализме были хорошие. Также он увлекался футболом, волейболом и любил рыбалку.

Но, по словам соседей, в последнее время мужчина не работал, ходил возле магазинов и выпрашивал деньги на выпивку и сигареты, иногда просил еды. Пил он каждый день. Но вел себя спокойно и вежливо. В этом году, как рассказали соседи, мужчина с матерью и братом ездил на лечение — десять дней его не было в поселке. А когда вернулся — снова начал пить.

Как стало известно 5-tv.ru, жил один. Периодически его навещал брат и приносил еду. Накануне преступления родственник также приходил к подозреваемому, но тот не открыл ему дверь. Брат пришел и на следующее утро, но бывший инструктор по лыжам дверь вновь открывать не хотел — отворил дверь только после угроз брата, что он ее выбьет. Зайдя в квартиру, родственник хозяина квартиры увидел на полу тело мужчины со следами расчленения. Подозреваемый объяснил брату, что убитый напал на него, а он в ответ выхватил нож и нанес им удар.

Весной подозреваемого возили в клинику, но его признали адекватным. Лежал он несколько дней и в наркологии. После выписки мужчина начал бредить, рассказывать, что на обед к нему приходит его отец, умерший 12 лет назад, а в квартире вместе с подозреваемым живет девочка.

Что известно о личности убитого

Убитый мужчина. Фото: 5-tv.ru

О том, каким человеком был погибший, стало известно со слов его подруги. Женщина рассказала, что мужчина, для которого поход в гости закончился столь трагически, был острым на язык и мог вывести кого угодно, особенно будучи пьяным. Также она рассказала о том, что у него были проблемы со здоровьем, из-за которых он не мог работать — убитый был инвалидом и получал пенсию.

По словам подруги погибшего, ранее она жила с ним в одном доме, но в 2020 году, в декабре, прямо перед Новым годом дом сгорел из-за неисправности проводки. После этого мужчина жил при храме в поселке Раздолье, потом уехал. А в последнее время он жил в сарае, рядом со сгоревшим домом. Говорил, что ему не дают жилье.

В отношении подозреваемого в расчленении следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Мужчину отправили в изолятор временного содержания.

Комментарий психиатра

О том, что побуждает человека убить, расчленить, сварить и съесть себе подобного, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал врач-нарколог, психиатр Василий Шуров.

«Расчленение — это самый распространенный способ избавления от тела. Убит в доме убийцы — соответственно, надо как-то избавиться. Конечно же, труп расчленяют и пытаются вынести, сокрыть. Возможно, параллельно возникла идея съесть с целью заметания следов. Тем более, люди выпивали. Это может быть просто алкогольная деградация мозга. Вот слабоумный дегенерат убил собутыльника, расчленил, частично попытался съесть. Может быть, в рамках психического заболевания», — отметил специалист.

Шуров пояснил, что это может быть и признак вялотекущей шизофрении — истину установит только медико-психиатрическая экспертиза. В любом случае, это за пределами понимания нормального, цивилизованного человека. Хотя в некоторых островных государствах есть ритуалы съедать и мертвых родственников, и побежденных врагов — это первобытное мышление, напомнил психиатр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что челябинца, который 14 лет удерживавшего женщину в подвале, обвинили в убийстве.