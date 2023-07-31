Челябинца, 14 лет удерживавшего женщину в подвале, обвинили в убийстве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 062 0

Оказалось, что мужчина причастен к нескольким преступлениям.

Челябинца, 14 лет удерживавшего женщину в подвале, обвинили в убийстве

Фото: Telegram / СУ СК России по Челябинской области /su_skr74

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Уголовное дело об убийстве возбуждено против жителя Челябинска. Мужчина, помимо того, что 14 лет удерживал у себя женщину, оказался причастным к убийству другой. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Уточняется, что убийство было совершено более десяти лет назад, в 2011 году.

«После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», — говорится в сообщении СК.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Прежде стало известно, что мужчина на протяжении 14 лет, с 2009 года, насильно удерживал в своем доме под Челябинском похищенную девушку. Угрожая ножом он поселил ее в комнате с решетками на окнах и замком на двери и насиловал.

Девушка смогла сбежать от злоумышленника во время обострения у него психического заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в доме жителя Челябинска, который с 2009 года удерживал в плену женщину, нашли различные предметы сексуального характера, фаллоимитаторы и порнографию.

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