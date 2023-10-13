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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 61

Метула — запретная зона, Путин говорит об утечках: самые важные события дня

Россиянам рассказали, где лучше не отдыхать, а в сфере искусства — новые открытия. Что еще произошло сегодня?

Фото, видео: Reuters / AMMAR AWAD; 5-tv.ru

Сегодня, 13 октября, президент России Владимир Путин дал большую пресс-конференцию, где обсудил наиважнейшие вопросы. Украинские боевики продолжают оказывать сопротивление — но терпят неудачу. Все подробности — в ежедневной подборке 5-tv.ru.

Метула — запретная зона, Путин говорит об утечках: самые важные события дня

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www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett

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www.globallookpress.com / Yulii Zozulia

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Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

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www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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www.globallookpress.com / mr6

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Reuters / POOL

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www.globallookpress.com / Ringo Chiu

На Украине действует сегодня очень высокая коррупция. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. По словам президента, черный рынок складывается таким образом, что там есть много желающих купить, а ведь в Незалежной множество людей хотят продать. Путин напомнил, как в середине 1990-х годов во время войны на Кавказе в РФ неоднократно фиксировались случаи незаконного оборота оружия тем, кто бился против нашей же армии. То же самое сегодня происходит и на Украине — «продают все, что можно продать».

Сухогруз с украинским зерном столкнулся в Мраморном море с шедшим из России судном. HAJE HALIMEH длиной 122 метра с пшеницей шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Возле острова Мармара он столкнулся с 169-метровым судном ASOMATOS с зерном. Второй шел из российского порта Кавказ в израильский Ашдод. Пострадавших в результате инцидента нет.

Город Метула объявлен запретной военной зоной по решению армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Населенный пункт находится на границе с Ливаном. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на городскую администрацию. Жителям соседних населенных пунктов следует воздержаться от поездок в Метулу или нахождения в окрестностях этого города. Между тем местные власти постоянно контактируют с военными. Позднее представитель ЦАХАЛ подтвердил информацию о запретной зоне в Метуле.

Украинские войска на купянском направлении используют танки Т-55, которым уже более чем полвека, для сдерживания Вооруженных сил России. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Известно, что подобные модели выпускались в СССР в 1959–1965 годах.

Больницы в секторе Газа рискуют превратиться в морги. Все из-за того, что без электричества невозможно поддерживать жизнь некоторых пациентов. Об этом предупредили представители Красного Креста. Регион регулярно обстреливают со стороны Израиля. Людям приходится выживать из последних сил.

Российских туристов предупредили о возможных проблемах на отдыхе в Египте. Это направление последние несколько лет является одним из самых популярных у соотечественников. Между тем, организаторы туров предупреждают, что сейчас страна пирамид находится буквально между двух огней — враждующих Израилем и сектором Газа — всего в 500 километрах от основной границы действий.

Рентгеновские лучи помогли ученым раскрыть еще один секрет «Моны Лизы». Исследование показало, что Леонардо да Винчи при написании картины использовал новаторские технологии. Исследование появилось в журнале Американского химического общества: планируется, что оно приблизит ученых к исследованию феномена полотна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО объявило о проведении учений ядерных сил, а в США разнесли израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за войну с Палестиной, назвав его «ходячим мертвецом».

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