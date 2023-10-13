На Украине действует сегодня очень высокая коррупция. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. По словам президента, черный рынок складывается таким образом, что там есть много желающих купить, а ведь в Незалежной множество людей хотят продать. Путин напомнил, как в середине 1990-х годов во время войны на Кавказе в РФ неоднократно фиксировались случаи незаконного оборота оружия тем, кто бился против нашей же армии. То же самое сегодня происходит и на Украине — «продают все, что можно продать».

Сухогруз с украинским зерном столкнулся в Мраморном море с шедшим из России судном. HAJE HALIMEH длиной 122 метра с пшеницей шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Возле острова Мармара он столкнулся с 169-метровым судном ASOMATOS с зерном. Второй шел из российского порта Кавказ в израильский Ашдод. Пострадавших в результате инцидента нет.

Город Метула объявлен запретной военной зоной по решению армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Населенный пункт находится на границе с Ливаном. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на городскую администрацию. Жителям соседних населенных пунктов следует воздержаться от поездок в Метулу или нахождения в окрестностях этого города. Между тем местные власти постоянно контактируют с военными. Позднее представитель ЦАХАЛ подтвердил информацию о запретной зоне в Метуле.

Украинские войска на купянском направлении используют танки Т-55, которым уже более чем полвека, для сдерживания Вооруженных сил России. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Известно, что подобные модели выпускались в СССР в 1959–1965 годах.

Больницы в секторе Газа рискуют превратиться в морги. Все из-за того, что без электричества невозможно поддерживать жизнь некоторых пациентов. Об этом предупредили представители Красного Креста. Регион регулярно обстреливают со стороны Израиля. Людям приходится выживать из последних сил.

Российских туристов предупредили о возможных проблемах на отдыхе в Египте. Это направление последние несколько лет является одним из самых популярных у соотечественников. Между тем, организаторы туров предупреждают, что сейчас страна пирамид находится буквально между двух огней — враждующих Израилем и сектором Газа — всего в 500 километрах от основной границы действий.