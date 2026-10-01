Путин: по мере ухода от западной гегемонии ситуация в мире станет лучше

Президент России заявил, что она будет стабильнее, демократичнее и свободнее.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Chinafotopress; 5-tv.ru
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По мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет постепенно меняться к лучшему. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, в стратегической перспективе мир будет двигаться к более стабильному, демократическому и свободному многополярному устройству.
«Мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку», — сказал Путин.
При этом президент отметил, что такой переход неизбежно будет связан с различными рисками для государств, сообществ и каждого конкретного человека. Поэтому одной из главных задач он назвал их минимизацию на всех уровнях — от общемирового до личного.
Путин подчеркнул, что особая ответственность лежит на тех, кто принимает решения в политике, бизнесе, науке и других сферах жизни.
«Ответственность заключается и в том, чтобы помочь людям осознать такие риски, быть к ним готовыми, чтобы человек, семья не остались один на один с проблемами в сфере безопасности, на меняющемся рынке труда, в цифровом пространстве и так далее», — добавил он.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»
Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.
С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.
С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.
XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.
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