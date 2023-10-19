Кошмарили прохожих: главное о деле «азербайджанской мафии» в Петербурге

К нападениям на людей причастны пять подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Силовикам удалось установить всех членов «азербайджанской мафии», которые во главе с 18-летним Туралом Ахмедовым избивали в Санкт-Петербурге прохожих на камеру ради популярности в интернете. К нападениям на людей причастны пять подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Их отправили на допрос, расследование продолжается. Главное о резонансном деле — в материале 5-tv.ru.

Как гром среди ясного неба

Дело «азербайджанской мафии» стало шоком для многих жителей Санкт-Петербурга. История о группе молодых людей, которые нападали на случайных прохожих ради видеоконтента, естественно, вызывала ужас — кто угодно из горожан мог стать жертвой.

После того, как СМИ распространили информацию об этом ужасающем случае, следователи взялись за расследование. Предполагаемый лидер группы по имени Турал Мамедов до сих пор не попал в руки полиции.

Однако остальных участников этой банды уже задержали. Группа подозревается в устраивании конфликтов с прохожими в Петербурге с целью устроить драку и снять все это на камеру.

Полиция начала проверку этого дела 15 октября. Уже на следующий день был задержан первый подозреваемый, а через день — еще пять человек в возрасте от 16 до 18 лет.

Уголовное дело по факту хулиганства уже было возбуждено. Все, чье участие в драках будет доказано, могут быть приговорены к лишению свободы до семи лет.

Кто руководил «азербайджанской мафией»

По имеющимся данным, лидером «банды» считается 18-летний Мамедов — администратор Telegram-канала, в котором публиковались видео избиений. Полиция также проверяет информацию о восьми возможных членах этой группы.

Мамедов до этого был успешным спортсменом и даже выиграл несколько городских чемпионатов по детской борьбе. Однако ему не удалось сочетать спорт и свою «идеологию».

Он покинул клуб, где долгое время занимался, после конфликта с тренером, который не одобрял его лексикон. Он перешел в другой спортзал под названием DRAGON, но там он стал пропускать тренировки.

Он начал заниматься драками задолго до того, как бросил спорт. Согласно данным расследования, Турал принял активное участие в пяти видео с избиениями, некоторые из которых были сняты еще зимой, а затем он перестал посещать секцию в начале лета и уехал в Азербайджан на почти весь сезон.

Однако перед этим, предположительно, он избил одного человека у спортклуба в Красносельском районе. Никто не подал заявление по этому поводу, но участники сами сняли видео своих избиений.

В другом видео человек, очень похожий на Турала, избивает неизвестного в туалете ТЦ при поддержке группы из семи человек. Как отмечается, Мамедов сейчас находится в бегах.

Несмотря на то, что он является российским гражданином и зарегистрирован в Петербурге, существует риск того, что он сбежал в Азербайджан — свою историческую родину. Кроме Турала, еще восемь человек привлекли внимание правоохранительных органов.

Некоторых из них уже опрашивали следователи. Первым задержанным оказался 18-летний Сеймур Мухтаров, молодой человек из Шушар.

Пока его участие в драках не подтверждено, предположительно он привлек внимание полиции своей связью с Туралом. Он активно репостил и публиковал видео с драками, а также работал на одном складе с Мамедовым.

Затем следователям пришлось побеседовать и с другими друзьями Турала: 18-летними Ялчыном Атакшиевым и Амином Хасановым, троими 17-летними подозреваемыми и одним 16-летним. Все они — граждане Азербайджана, и пока их участие в драках не подтверждено.

Другие поводы для возбуждения дел

Полиция также ищет молодого человека по имени Билал Яхъяев. Он, будучи родом из Тюменской области, был замечен на видео, где происходила драка у спортклуба.

Силовики подозревают, что он был вовлечен в драку вместе с лидером группы. Еще один фигурант — Иван Алексеев, бывший одноклассник Мамедова.

В начале октября он был за рулем автомобиля, который попал в небольшое ДТП, за которое ему был выписан штраф. В то время Турал находился на пассажирском сидении и решил несколько искаженно рассказать историю в видео для своего Telegram-канала, утверждая, что они разрешили всю ситуацию на месте с сотрудниками ГИБДД.

Инспекторы передали всю информацию об этом в Следственный комитет. Теперь Туралу грозит уголовное преследование за клевету.

Еще одно потенциальное уголовное дело, связанное с активностью Мамедова и его друзей, может быть возбуждено из-за его аудитории. После распространения информации об избиениях в сети один из петербуржцев, находящийся сейчас в зоне СВО, отреагировал на происходящее.

Мужчина с псевдонимом «Питбуль» записал видео, которым начали делиться в сети, и в ответ на это он и его семья стали получать угрозы. Интерес к этой ситуации проявил Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемых в угрозе убийством военкору «Известий» установили за сутки.