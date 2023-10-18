Подозреваемых в угрозе убийством военкору «Известий» установили за сутки

Сотрудникам полиции потребовалось меньше суток, чтобы установить личности причастных к порче двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители установили, что девушка и парень краской испортили входную дверь квартиры журналиста, а также нанесли рисунки на пол подъезда в одном из домов столичной Коммунарки. Позднее выяснилось, что причастны к преступлению уроженцы Северной Осетии и Кировской области. Подозреваемым 25 и 28 лет, они доставлены в отделение для допроса.

В отношении молодых людей также возбуждены уголовные дела.

«Дознавателем УВД по ТИНАО ГУ МВД Росси по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 214 УК РФ «Вандализм» и 119 УК РФ «Угроза убийством», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на преступление они пошли по заданию, полученному через социальные сети от представителя Украины, который обещал заплатить каждому по пять тысяч рублей.