Вашингтон без официальных объявлений передал Киеву несколько бронемашин Assault Breachers, чтобы ВСУ «удалось прорвать российскую оборону». В официальный списках военной помощи США эта техника не была указана, но, вероятно, отнесли ее к расплывчатой категории «оборудования для разминирования».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери XVI века, который считался утерянным долгое время. Об обнаружении подлинника он заявил перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в День народного единства.

Предприятие из Тулы передаст Министерству обороны России партию стрелкового вооружения. В него войдут и снайперские винтовки, и гранатометы. Кроме того, к отправке подготовили и новые винтовки МЦ-566.

Россия впервые опередила весь мир в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Более того, страна стала обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед.

Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на марафоне общества «Знание», который проходит в рамках выставки-форума «Россия»