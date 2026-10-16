Едва ли не центральной темой в мировых СМИ остается ограничение Stralink и Starshield для Украины. А точнее вопрос — кто именно ограничил этот доступ. Точного ответа нет до сих пор.

Спекуляции достигли американского Конгресса. Группа сенаторов, как республиканцев, так и демократов, решили обратиться за разъяснением напрямую в Пентагон. Они отправили письмо генеральному инспектору ведомства и потребовали расследовать перебои в работе спутниковых систем и кто за ними может стоять.

И, как пишет Reuters, распоряжение пришло прямо из Белого дома. Что интересно: приказ поступил не от Трампа, а кого-то другого в его администрации. Но кто это был — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва из-за позиции США по Украине в последние дни. Об этом в эфире на YouTube заявил кипрский журналист Алекс Христофору, отметив, что невроз Зеленского имеет реальные основания: Вашингтон больше не предоставляет Киеву разведданные, что делает ВСУ беззащитными перед российскими ударами.

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