Президент РФ Владимир Путин обсудил с участниками совещания по ситуации в Дагестане меры предотвращения подобных инцидентов. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, погромы в Махачкале рассматривались не только как ситуация, которая произошла внутри страны, но и с точки зрения «международного аспекта». По его словам, участники встречи обменивались мнением и искали способы и меры, чтобы не допускать подобные ситуации вновь. Совещание затянулось до поздней ночи. В общей сложности длилось оно более двух часов и было весьма насыщенным.

Согласно опросам, большая часть россиян планирует проводить новогодние праздники на территории родного государства. Турагенты отмечают, что самыми популярными направлениями стали Москва, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Там отдыхать недорого и интересно.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» дальнейшего сценария конфликта. В ответ на это заявление немедленно сделал представитель палестинской группировки ХАМАС Хазем Касем. Он отметил, что это будет воспринято как самый настоящий беспрецедентный акт терроризма, подтверждающий жестокость израильских оккупантов.

В Петербургском Комарово похоронили легендарного дирижера Юрия Темирканова. Он скончался на 85-м году жизни. Гроб с телом народного артиста СССР выносили из Санкт-Петербургской филармонии под бурные аплодисменты. На прощании с легендой присутствовало даже правительство города, а выдающийся актер Вениамин Смехов горько зарыдал, произнося прощальные слова к Темирканову. Его уход стал настоящей трагедией.