Действующий президент РФ Владимир Путин пока не делал никаких заявлений о выдвижении своей кандидатуры на новый срок на грядущих выборах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Выборы президента России, согласно действующему законодательству, должны состояться в марте 2024 года. Официальный представитель Кремля добавил, что, несмотря на это, пока не было даже официальных заявлений о начале предвыборной кампании. Сам Путин во время участия в Восточном экономическом форуме, отвечая на соответствующий вопрос, призвал дождаться решения парламента о назначении выборов. В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе расплакался, говоря о гибели тысяч детей из-за бомбежек в секторе Газа. Он обратился к ООН и попросил организацию отменить Международный день защиты детей, традиционно отмечающийся 1 июня. Премьер считает, что ООН следует размешать фотографии детей, побывавших под израильскими бомбежками. Он также призвал международное сообщество принят меры — машины скорой помощи на территориях анклава обстреливаются на глазах у всего мира, но никто ничего не делает с этим.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить в стране действие венного положения и мобилизации. Он уже внес соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной рады, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Таким образом, действие положений в стране может быть продлено до середины февраля. В связи с этим Железняк с сарказмом передал привет всем, «кто говорил про выборы». Новое продление военного положения ставит под вопрос организацию предстоящих президентских выборов и их проведение. Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля прошлого года. Через день, 25 числа, Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране.

Советского и российского актера Юрия Соломина экстренно госпитализировали в столичную больницу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Известно, что 88-летний артист упал в обморок. Предварительно, произошло это прямо во дворе его собственного дома. Медики не исключают вероятность инсульта.

Папа Римский Франциск пожаловался на самочувствие во время проведения аудиенции для делегации Конференции европейских раввинов. Авторы обратили внимание на тихий голос понтифика. Присутствующие заметили его слабость. Позже появилась информация, что Папа Римский лишь немного простудился, и ничего не угрожает его графику — он продолжит работать в прежнем режиме. Сам он шутит и говорит, что умирать в ближайшее время не собирается.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении Олега Моргуна с должности мэра Мариуполя. Этот документ был опубликован на сайте главы республики. Уточняется, что указ вступает в сил со дня его подписания. Информации о том, кто займет место Моргуна, пока нет. По какой причине мэр был освобожден от своих обязанностей — также не сообщается.